Si è affievolita la passione dei vip per Twitter

foto LaPresse 09:26 - Il primo a dare il grande input all'iscrizione a Twitter è stato Fiorello per lanciare lo show "Il più grande spettacolo dopo il weekend". Tutti i colleghi, cantanti e conduttori hanno iniziato ad emularlo e a dire la loro sul social network. Poi Fiorello si è ritirato così come Rudy Zerbi (ad aprile) e gli altri vip hanno iniziato a 'cinguettare di meno'. E' finita la passione o è solo un momento di "riposo" per la stagione estiva?

Dunque il 2012 era iniziato con il boom guidato a partire da novembre dal fenomeno Fiorello e da Jovanotti, che é arrivato a febbraio a guadagnare più di 230mila nuovi follower in un solo mese. "Nel periodo marzo-giugno si registra un'inversione di tendenza - rivela Stefano Chiarazzo, dell'Osservatorio Social Vip - con il drastico calo della media mensile di nuovi follower dei 100 vip più seguiti, dai 37.000 di febbraio agli 8.000 di giugno".



"A guidare il calo di interesse - spiega - ha sicuramente contribuito l'uscita di scena di pezzi grossi della TV come Fiorello (marzo), Rudy Zerbi (aprile), e il recente disamoramento di altre celebrity come Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che hanno praticamente smesso di twittare".



La classifica Twitter di luglio dell'Osservatorio Social Vip vede Jovanotti saldamente in vetta con il suo milione e rotti di follower. Stabili al secondo e terzo posto Laura Pausini e Ligabue, mentre Fabri Fibra scala ben 3 posizioni piazzandosi quarto. Scendono, come ovvio, Gerry Scotti (quinto, -1) e Michelle Hunziker (settima, -2). Completano la Top 10 Melissa Satta (sesta) e gli inossidabili Trio Medusa (ottavi), Nicola Savino (nono) e Luca Bizzarri (decimo).



Su Facebook Vasco Rossi sfonda il tetto dei 3 milioni di fan, leader incontrastato prima dei colleghi Ligabue, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti (+2). A seguire tre comici: Checco Zalone, Giovanni Vernia, che perde due posizioni, e Marco BAZ Bazzoni. Dalla 8 alla 10 altre tre big della musica: Emma Marrone, Fabri Fibra e Jovanotti.