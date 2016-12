Mila Kunis: "Voglio una famiglia"

foto Interview Correlati 28ENNE CONTURBANTE 11:59 - Nel servizio fotografico che ha realizzato per "Interview" (che le dedica la copertina di agosto) Mila Kunis guida sulla corsia di sorpasso, quasi a dire che lei è pronta a tutto pur di raggiungere la meta. E il prossimo obiettivo per l'attrice 28enne è quello di formarsi una famiglia e diventare mamma, tra cinque anni, magari con Ashton Kutcher, l'ex di Demi Moore che frequenta ormai da settimane. - Nel servizio fotografico che ha realizzato per "" (che le dedica la copertina di agosto)guida sulla corsia di sorpasso, quasi a dire che lei è pronta a tutto pur di raggiungere la meta. E il prossimo obiettivo per l'attrice 28enne è quello di formarsi una famiglia e, tra cinque anni, magari con, l'ex diche frequenta ormai da settimane.

I due si sono conosciuti sul set di "That '70s Show" e da allora sono inseparabili. E forse Mila stavolta fa sul serio visto che al magazine dichiara: "Entro cinque anni spero di avere una famiglia e chissà! Credo che nell'industria del cinema si possa avere una vita molto breve e davvero non so se tra cinque anni reciterò ancora".



Sulle differenze tra gli uomini e le donne al cinema non ha dubbi: "Ci sarà sempre un metro di misura diverso per uomini e donne. Un'attrice deve proteggere di più la sua vita privata e stare attenta a ciò che dice rispetto un uomo: se un attore impazzisce in una stanza d'albergo, getta una panchina e rompe una finestra è considerato una rockstar. Se lo fa un'attrice viene invitata a rinchiudersi in una clinica di riabilitazione".