Stone Roses e Kasabian in Italia

foto Ufficio stampa 10:33 - "I wanna be adored". Lo cantava Ian Brown, nel brano d'apertura del primo e omonimo album degli Stone Roses. Refrain quanto meno profetico dato che il gruppo di Manchester, è stato, ed è, letteralmente adorato dal pubblico, nonostante una discografia davvero esigua. Due soli dischi, sufficienti per farne una delle band più influenti della storia della musica, ispirando intere generazioni di musicisti dedite al culto del british rock. - "I wanna be adored". Lo cantava Ian Brown, nel brano d'apertura del primo e omonimo album degli. Refrain quanto meno profetico dato che il, è stato, ed è, letteralmente adorato dal pubblico, nonostante una discografia davvero esigua. Due soli dischi, sufficienti per farne una delle band più influenti della storia della musica,dedite al culto del

Dopo quasi 15 anni di silenzio, contrassegnati da liti, problemi legali e forse dalla paura di compiere un altro passo falso, dopo il secondo e ultimo Lp "Second Coming" poco apprezzato dalla critica, gli Stone Roses tornano ad esibirsi dal vivo nella loro line up originaria e sarebbero anche prossimi a realizzare il terzo album. Unica data italiana, martedì 20 luglio, h 21, sul palco dell'Ippodromo del Galoppo di Milano. Ad aprire la serata un altro mostro sacro della musica inglese, Mick Jones, ex chitarrista dei Clash, con la sua attuale formazione, la Justice Tonight Band.





Un concerto , inserito nella manifestazione City Sound che due giorni dopo, giovedì 22 luglio, riporterà in Italia proprio una band di figliocci degli Stone Roses, I Kasabian. Sergio Pizzorno e soci, per la terza volta nel nostro paese in pochi mesi, non hanno mai nascosto il loro debito nei confronti del gruppo di Ian Brown, capostipiti della cosiddetta scena di Madchester. Analoga formula di rock, pop, dance, ma con qualche cerebralismo in meno e tanti singoli di successo in più che hanno consentito ai Kasabian di scalare le classifiche, pubblicare quattro album in 7 anni (l’ultimo “Velociraptor” del 2011) e finire nelle colonne sonore di film, spot e persino (gli integralisti, forse, inorridiranno) un videogames di successo per Playstation.



Sign o the times, direbbe Prince. E chissà cosa ne direbbero i “padri nobili” Stone Roses che, quando hanno iniziato a suonare loro, con i videogiochi, potevi al massimo saziare Pac Man, non il conto in banca.

Leonardo Panetta