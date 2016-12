Madonna fa la "stron.." nel video italiano

foto Ufficio stampa Correlati REGINA IN TOSCANA

Madonna lancia sul Web il video "Turn Up The Radio", girato in Italia un mese fa in occasione dei concerti di Roma, Milano e Firenze. Proprio Firenze, la Toscana e la zona del Mugello (in una delle settimane più calde nel nostro Paese) si sono trasformati nei set del video di Tom Munro. Madonna con décolleté mozzafiato è divisa tra fan e ballerini. Al termine una voce fuori campo: "La festa è finita adesso, allacciati la cintura, stronzetta".

“Turn Up The Radio” è il terzo singolo estratto dal nuovo album “MDNA”, già certificato disco di platino in Italia.



L’album contiene anche le hit “Girl Gone Wild” (top 10 vendite e airplay, disco d’oro) e “Give Me All Your Luvin’” (la canzone più passata dalle radio italiane per 5 settimane consecutive, video visto 40 milioni di volte su YouTube e disco di platino in Italia).



Il giorno 8 giugno è uscito in Italia il film W.E. diretto da Madonna. La canzone “Masterpiece” (altra hit contenuta nell’album MDNA) ha vinto il Golden Globe 2012 per la migliore colonna sonora.