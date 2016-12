Lady Gaga senza veli per il suo profumo

foto Facebook Correlati SEXY E SFACCIATA 10:18 - Nuova provocazione per Lady Gaga, che si mostra senza veli per la campagna pubblicitaria del suo nuovo profumo "Fame". Mascherata e seducente, la regina del pop si fa "scalare" il corpo nudo da alcuni uomini-ragno che cercano di possederla. La "Mamma Mostra" ha condiviso con i fan il primo scatto del trasgressivo servizio fotografico, firmato da Steven Klein. Per il profumo, invece, bisognerà aspettare fino a settembre. - Nuova provocazione per, che si mostraper la campagna pubblicitaria del. Mascherata e seducente, la regina del popche cercano di possederla. La "Mamma Mostra" ha condiviso con i fan il primo scatto del trasgressivo servizio fotografico,Per il profumo, invece, bisognerà aspettare fino a settembre.

Come una novella Marilyn Monroe, che andava a dormire con indosso solo due gocce di Chanel, la Gaga si spoglia completamente per il suo profumo "Fame".

"Non voglio mentire, sono un po' nervosa da quando ho condiviso lo scatto con voi - ha cinguettato la Gaga su Twitter - Ma sono orgogliosa del lavoro svolto da me e Steven (Klein ndr). Non ci abbiamo dormito la notte".



Mascherata e seducente, la popstar si fa letteralmente "scalare" il corpo nudo da una schiera di uomini-ragno, mostrando orgogliosa la preziosa boccetta. Uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Per acquistare il profumo, però, bisognerà attendere fino a settembre.