Elton John: "O cambiavo o morivo di Hiv"

foto Afp 17:39 - Ha combattuto contro alcol e droga ed è un "miracolo" se non ha contratto il virus dell'Hiv. Elton John si confessa a cuore aperto nel nuovo libro "Love is the cure: On life, loss and the end of Aids", pubblicato in sezioni sul "Mail on sunday", l'edizione domenicale del "Daily Mail". Il cantante 65enne ammette i suoi errori: "Ero orribile. Sopraffatto dalla dipendenza, completamente fuori controllo. Non c'era alcun dubbio: o cambiavo o morivo".

Elton crede che se non fosse stato per il suo amico Ryan White, morto nel 1990 per Aids a 18 anni, anche lui avrebbe avuto vita breve: "Quando Ryan è morto, non parlavo con nessuno che non fosse con il naso pieno di cocaina e con lo stomaco colmo di alcol. Dopo il suo funerale sono tornato a Londra e mi sono chiuso in casa. Il mio senso dei valori era sepolto sotto la mia auto-distruzione. Ma se oggi sono qui è per Ryan".



Non solo. Il cantante ricorda che ci è voluto del tempo per cambiare: "Il mio comportamento peggiorava. Avevo rapporti senza protezione ed è un piccolo miracolo che non mi sia preso l'Hiv. Mi ricordo che guardavo in televisione il funerale di Ryan, è stato uno dei punti più bassi della mia vita. I miei capelli erano bianchi, la pelle pallida, ero gonfio, stanco e sembravo malato. Ero orribile. Sopraffatto dalla dipendenza, completamente fuori controllo. Non c'era alcun dubbio: o cambiavo o morivo".



Il rocketman ha raccolto nel tempo più di 175 milioni di sterline per la sua fondazione contro l'Aids (Elton John Aids foundation) ma sente ancora di non aver fatto abbastanza per fermare l'epidemia e crede che per lui sia stato "un piccolo miracolo" non aver contratto l'Hiv: "Ho vergogna di non aver fatto di più allora contro l'Aids quando i miei amici, tra cui Ryan, morivano intorno a me. Non ho avuto la forza o la sobrietà di fare nulla".