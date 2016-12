Svela finale di Batman, è bufera su Letterman

foto Da video Correlati LE FOTO DAL SET 05:59 - E' bufera su David Letterman. Il popolare comico ospitando nella sua trasmissione Anna Hathaway, che interpreta Catwoman nell'ultimo film della serie Batman ("The Dark Knight Rises") in uscita la prossima settimana negli Usa, ha platealmente svelato il finale, con una gaffe ripresa da molti siti italiani scatenando la reazione infuriata dei fan della saga. - E' bufera su. Il popolare comico ospitando nella sua trasmissione, che interpreta Catwoman nell'ultimo film della serie("") in uscita la prossima settimana negli Usa, ha platealmenteil, con una gaffe ripresa da molti siti italiani scatenando la reazione infuriata dei fan della saga.

"Ho visto questo film, quello di Batman - ha detto Letterman - e alla fine Batman...". Dopo aver rivelato il finale, però, l'attrice lo ha redarguito con un "ma Daaave...!". A quel punto il conduttore ha tentato di fare marcia indietro mentre la Hathaway, rivolta al regista Christopher Nolan, ha esclamato: "Chris, io non ho avuto alcun ruolo in questo, mi spiace".



Il dubbio se si sia trattato di uno scherzo resta, ma Letterman si è comunque attirato l'ira di tutti i fan di Batman che aspettavano di vedere al cinema il terzo capitolo della trilogia del loro supereroe. E hanno preso di mira David con reazioni furiose su Twitter. Ma non solo lui. L'ira degli amanti della saga di Nolan si è scatenata anche contro i siti italiani, alcuni decisamente importanti, che hanno ripreso la notizia senza forse valutare che lo spoiler indiretto che stavano facendo non sarebbe stato apprezzato dagli appassionati.



Tgcom24 preferisce dare la notizia senza, però, svelare il finale. Gaffe o scherzo che sia.