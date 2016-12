Miley Cyrus bionda e ammiccante

foto Twitter Correlati GLI SCATTI SU TWITTER 15:37 - E' tornata bionda, come ai tempi di Hannah Montana così Miley Cyrus avverte che d'ora in poi dovrà fare "duck lips, labbra da anatra, in ogni foto". promessa mantenuta su Twitter, in cui l'attrice 19ene ha postato le foto con il nuovo look. Ma la voglia di cambiare è tanta, visto che recentemente ha sfoggiato un nuovo tatuaggio nella parte interna del braccio. - E' tornata, come ai tempi di Hannah Montana cosìavverte che d'ora in poi dovrà fare "duck lips, labbra da anatra, in ogni foto". promessa mantenuta su, in cui l'attrice 19ene ha postato le foto con il nuovo look. Ma la voglia di cambiare è tanta, visto che recentemente ha sfoggiato un nuovo tatuaggio nella parte interna del braccio.

Un tatuaggio che riprende una frase tratta da un discorso tenuto da Theodore Roosevelt nel 1910: "In modo che il suo posto non sia mai tra le anime fredde e timide che non conobbero né la vittoria né la sconfitta".



Intanto, a chi la critica perché sarebbe diventata "troppo magra" (in tanti però ammirano i suoi addominali scolpiti) Miley svela il segreto della forma: ovvero il pilates. La personal trainer della Cyrus, infatti, ha spiegato che la routine di fitness della giovane star include sei allenamenti settimanali, che puntano a tonificare glutei, vita e gambe. A giudicare dagli obiettivi raggiunti, ne vale proprio la pena.