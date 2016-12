Uno, due, tre... riecco i Green Day

foto Ap/Lapresse 14:34 - Il 2 settembre saranno all'Arena Parco Nord di Bologna per il loro unico concerto italiano del 2012. Intanto i Green Day tornano con il nuovo singolo, "Oh Love", ora nelle radio ed estratto da "¡Uno!", il primo album della trilogia "¡Uno!- ¡Dos! - ¡Tre!", in uscita il 25 settembre ma già ordinabile da oggi iTunes. L'album sarà seguito a stretto giro di posta "¡Dos!", il 13 novembre, e infine da "¡Tre!", il 15 gennaio 2013. - Il 2 settembre saranno all'Arena Parco Nord di Bologna per il loro unico concerto italiano del 2012. Intanto itornano con il nuovo singolo, "", ora nelle radio ed estratto da "¡Uno!", il primo album della trilogia "", in uscita il 25 settembre ma già ordinabile da oggi iTunes. L'album sarà seguito a stretto giro di posta "¡Dos!", il 13 novembre, e infine da "¡Tre!", il 15 gennaio 2013.

Gli album sono il seguito di "21st Century Breakdown", album vincitore del Grammy Award 2010 come Best Rock Album. Rob Cavallo, che collabora con la band già da moltissimo tempo, è il produttore della trilogia che è in via di registrazione presso gli studi di Oakland, città californiana natale dei Green Day.



"Stiamo vivendo forse il momento più prolifico e creativo della nostra vita. Pensiamo che sia la migliore musica che abbiamo mai composto e le canzoni continuano a sgorgare da sole", dicono i tre membri della band, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre' Cool. "Invece di fare uno unico album, abbiamo deciso di pubblicare una trilogia composta da tre album. Ogni brano contiene il potere e l'energia tipica di ogni livello emozionale che i Green Day scaturiscono. Non possiamo farci niente: stiamo diventando fottutamente epici!".