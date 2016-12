Scrat fa nero Spider-Man al box-office

foto Ufficio stampa 09:47 - Il dominio del nuovo Spider-Man è durato giusto una settimana. Il tempo di trovarsi di fronte un avversario da fare impallidire i vari Goblin, Lizard e compagnia cantante: il terribile Scrat. "L'Era glaciale 4: la deriva dei continenti" ha infatti dominato il box office Usa nel suo primo week end di programmazione incassando 46 milioni di dollari. Al secondo posto "The Amazing Spider-Man". - Il dominio del nuovo Spider-Man è durato giusto una settimana. Il tempo di trovarsi di fronte un avversario da fare impallidire i vari Goblin, Lizard e compagnia cantante: il terribile Scrat. "L'Era glaciale 4: la deriva dei continenti" ha infatti dominato il box office Usa nel suo primo week end di programmazione incassando 46 milioni di dollari. Al secondo posto "The Amazing Spider-Man".

Il nuovo film sul "tessiragnatele" ha lasciato la prima posizione raccogliendo 35 milioni di dollari (200,9 millioni di dollari in tutto dall'uscita). Scende al terzo posto la commedia "Ted", l'orso di peluche politicamente scorretto con 22,1 milioni di dollari.



E' una classifica caratterizzata dalla massiccia presenza di cartoni. C'è infatti anche "Ribelle - the brave" quarto con 10,7 millioni di dollari. Quinto posto per "Magic Mike" di Steven Soderbergh, ambientato nel mondo dello strip tease maschile, con 9 milioni.