foto Da video Correlati IL VIDEO DEL "PULCINO PIO"

ASCOLTA "LA DANZA DELLA PANZA" 10:22 - Tempo di vacanza e tempo di tormentoni. Ma nell'era del web 2.0 anche questi si aggiornano. E quindi dove una volta c'erano Macarene e danze brasiliane varie, ecco che oggi ci pensa la Rete a lanciare veri e propri fenomeni "fatti in casa". Ecco quindi il "Pulcino Pio", video animato ha superato due milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma "Pio" non è l'unico successo: con lui anche "La danza della panza" e "La banana - Betobahia". - Tempo di vacanza e tempo di tormentoni. Ma nell'era del web 2.0 anche questi si aggiornano. E quindi dove una volta c'erano Macarene e danze brasiliane varie, ecco che oggi ci pensa la Rete a lanciare veri e propri fenomeni "fatti in casa". Ecco quindi il "", video animato ha superato due milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma "Pio" non è l'unico successo: con lui anche "" e "".

Firmato da Radio Globo e Medita, il brano sta travolgendo il popolo di Internet e sul Web si moltiplicano le versioni autoprodotte. C'è anche chi la definisce una "droga". E' una sorta di rivisitazione della vecchia fattoria, ma con un finale molto poco politically correct: finisce con un trattore che travolge il pulcino, cui è persino dedicata anche una app per smartphone android.



Tra i tormentoni "de noantri" c'è anche "Pedocin", dedicato allo storico stabilimento balneare di Trieste. Realizzato da Riki Malva e Theo LaVecia Eco e prodotto da Pan.duro Records, è il primo singolo del nuovo album del duo, "Kraputnik", e parla di una vera e propria istituzione triestina.



E che dire de "La danza della panza" di Mimmo Mirabelli, che su YouTube ha collezionato due milioni di visualizzazioni a suon di "Muovi la panza, è la danza della panza/con il ritmo che terrai poi ti sgonfierai". Insomma, anche un modo per riprendere la forma.



In tempi di crisi non poteva mancare chi si occupa di Monti, spread e Imu, come Nino Tortorici nel suo "Ti amo amore", dove interpreta i desideri di milioni di italiani che, dopo tanti mesi difficili, vorrebbero solo godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia.



Per finire c'è "La banana - Betobahia"' di Dany Lorence & Benny, che ripete fino allo sfinimento il refrain "ce l'ho la banana, sì ce l'ho la banana". Un testo non certamente impegnato ma perfettamente adatto all'ossessivo groove elettrodance del pezzo.