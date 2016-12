foto Dal Web 11:10 - Il figlio di Sylverster Stallone, Sage Moonblood Stallone, 36 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Hollywood. Lo riporta la stampa americana, sottolineando che i dettagli della morte non sono ancora stati resi noti. Sylvester Stallone, impegnato in una tournée per promuovere "Expandable 2: unità speciale", è stato avvertito della notizia, definita una "tragedia" dal legale di Stallone, George Braustein. - Il figlio di Sylverster Stallone, Sage Moonblood Stallone, 36 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Hollywood. Lo riporta la stampa americana, sottolineando che i dettagli della morte non sono ancora stati resi noti. Sylvester Stallone, impegnato in una tournée per promuovere "Expandable 2: unità speciale", è stato avvertito della notizia, definita una "tragedia" dal legale di Stallone, George Braustein.

"Sylvester Stallone è crollato, sopraffatto dal dolore per la morte improvvisa di suo figlio - si legge in un comunicato diffuso dall'agente di Sly -. I suoi pensieri adesso sono per la la madre di Sage, Sasha, sua prima moglie".



Per ora gli investigatori, che si stanno occupando del caso, mantengono il massimo riserbo, ma secondo il sito statunitense Tmz, che cita fonti anonime, Sage sarebbe morto per un overdose di farmaci.



Come ha spiegato Braunstein, Sage stava lavorando come attore a diversi progetti e sembrava in un momento particolarmente tranquillo della sua carriera.



Morto da diversi giorni

Il secondogenito di Stallone era gia morto da "almeno 3-4 giorni se non una settimana" quando il suo cadavere è stato trovato nella sua casa di Los Angeles. E' quanto riferisce il sito web specializzato in gossip Tmz.com citando fonti degli inquirenti, secondo i quali l'ultima persona a parlare con il giovane lo aveva fatto venerdì della settimana scorsa.