Patti Smith: "Contro la crisi pace e fratellanza"

foto Ap/Lapresse Correlati MITO DELLA MUSICA 15:32 - La sacerdotessa del rock Patti Smith sbarca in Italia dal 14 al 26 luglio (tappa a Viareggio il 21 al Festival Gaber) con il tour "Banga - Believe or Explode". Raffreddata ("non vi preoccupate sarò in forma per tutte le sere") ma rilassata e gentile la cantautrice presenta non solo il suo nuovo cd "Banga" ma parla ai suoi giovani fan: "Non abbiate paure di cercare delle risposte, avete bisogno di sostanza non di cose materiali". - La sacerdotessa del rocksbarca in Italia dal 14 al 26 luglio (tappa a Viareggio il 21 al Festival Gaber) con il tour "". Raffreddata ("non vi preoccupate sarò in forma per tutte le sere") ma rilassata e gentile la cantautrice presenta non solo il suo nuovo cd" ma parla ai suoi giovani fan: "Non abbiate paure di cercare delle risposte, avete bisogno di sostanza non di cose materiali".

"Il fatto che molti ragazzi vengano ai miei concerti e che abbiano come fonte di ispirazione gli anni 60 e 70 non mi stupisce. - continua l'artista che ha incontrato la stampa a Milano - I giovani vogliono sostanza e risposte. Tanti anni fa non avevamo beni materiali, c'era la crisi ma avevamo fame di pace e di fratellanza. Dopo diverso tempo oggi ci ritroviamo quasi nella stessa situazione solo che nel frattempo il materialismo ha fatto danni. Insomma invito i ragazzi, anche se lo stanno già facendo, a trovare le risposte dentro di sé".



Il tour toccherà diverse tappe tra cui il 21 luglio Viareggio all'interno del Festival Giorgio Gaber e prima sarà il 15 luglio a Bologna per "Concerto per la Memoria" che celebra il 32esimo anniversario della Strage di Ustica. "Quello per Gaber - spiega - sarà un concerto speciale perché è uno di quei casi in cui le persone vengono unite nel ricordo e nell'omaggio di un artista. Gaber ha scritto dei testi bellissimi in cui mi sono ritrovata: ha avuto il coraggio di esprimere pensieri lucidi sulla condizione umana ed è anche uno dei cantautori più amati dal popolo italiano. In particolare ho apprezzato la canzone "I'm a person" ("Io come persona"). Insieme al mio defunto marito Fred, con il quale abbiamo scritto "People have the power", abbiamo fatto tante di quelle riflessioni che ho ritrovato in Gaber. Sulla strage di Ustica non voglio che la mia sia una partecipazione politica quanto di solidarietà. Una solidarietà necessaria dal momento che i parenti delle vittime non hanno ancora avuto una risposta, un motivo per cui sia accaduta una strage così".



LE TAPPE DEL TOUR 14 luglio Collisioni 2012 - Barolo (Cn)/ 15 luglio "bè bolognaestate 2012" - Bologna/ 18 luglio Banchina San Domenico - Molfetta (Ba)/ 19 luglio Neapolis Festival Live - Giffoni (Sa)/ 20 luglio Auditorium Parco della Musica - Roma / 21 luglio Festival Gaber - Viareggio/ 22 luglio Teatro del Vittoriale - Gardone Riviera (Bs) / 23 luglio Festival di Villa Arconati - Bollate (Mi)/ 24 luglio Rockin' Umbria - Assisi/ 26 luglio Festival Orienteoccidente - Arezzo

