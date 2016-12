Katy Perry, proibito il reggiseno rotante

foto Afp Correlati COME LADY GAGA 14:11 - Katy Perry ci ha abituato a mise fantasiose e cartoonesche, ma ora la bad-girl del pop dovrà rinunciare al suo accessorio più prezioso: il celebre "Pappermint Bra". Il reggiseno rotante è infatti stato giudicato "potenzialmente letale" dagli agenti della cantante, che le hanno intimato di non indossarlo per la sua sicurezza. "Hanno paura che mi spezzi l'osso del collo - ha ammesso la Perry al Sun - In effetti è un rischio". ci ha abituato a mise fantasiose e cartoonesche, ma ora la bad-girl del pop: il celebre "Pappermint Bra".è infatti stato giudicato "" dagli agenti della cantante, che le hanno intimato di non indossarlo per la sua sicurezza. "- ha ammesso la Perry al Sun - In effetti è un rischio".

La compagnia assicurativa ha quindi vieteto a Katy Perry di non indossare più sul palco il reggiseno rotante a forma di lecca-lecca, che appare nel suo film "Katy Perry: Part of Me", perché potenzialmente letale. La Perry ha ammesso che l'accessorio le ha causato in passato qualche preoccupazione. Durante un'esibizione, infatti, la parrucca le è rimasta imprigionata tra le eliche del meccanismo, costringendola ad avvicinare il viso alle pale in movimento. "Una volta mi si sono impigliati i capelli. Il reggiseno continuava a girare e io continuavo a cantare mentre la mia faccia si avvicinava sempre più al mio decolleté - ha raccontato la popstar - Ho seri dubbi che potrebbe essere letale, ma hanno preteso che ne venisse disegnato uno in cui i miei capelli non possano impigliarsi".