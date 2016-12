Annie è la pornostar col seno più grande

foto Da video Correlati SEXY E PROSPEROSA 09:54 - Si chiama Annie è di Arlington (in Texas) ed ha il seno naturale più grande del mondo che pesa quasi 40 chili. Fiera delle sue rotondità Annie ne ha fatto un punto di forza nel suo lavoro di... pornostar! Famosissima in America è stata anche invitata nello show tv "Strange Sex". E' nata una grande stella. - Si chiamaè di Arlington (in Texas) ed ha il seno naturale più grande del mondo che pesa quasi 40 chili. Fiera delle sue rotondità Annie ne ha fatto un punto di forza nel suo lavoro di... pornostar! Famosissima in America è stata anche invitata nello show tv "Strange Sex". E' nata una grande stella.

Annie non ha mai pensato di ridursi il seno: "Perché bisogna aggiustare qualcosa che non è rotto?". Poi orgogliosa specifica: "Sono sempre stata imitata, qualcuno si è aumentato il seno ma nessuno c'è riuscito". Ed è veramente l'unica nel mondo del porno nel suo genere, ha girato centinaia di film e non si è mai vergognata, anzi ha dichiarato: "Che problema c'è a girare un film hard? La vita non è senza sesso". Poche parole ma chiare.