Taylor Swift "paperona" della musica under 30

E' Taylor Swift la star under 30 più ricca del mondo. Nell'ultimo anno la stella della musica country, che ha appena 22 anni, ha infatti guadagnato una cifra da far girare la testa: ben 57 milioni di dollari. La Swift ha così surclassato star del calibro di Justin Bieber (55 milioni), Rihanna (53 millioni) e Lady Gaga (ferma a 52 millioni). A stilare la "preziosa" classifica, come sempre, il magazine americano "Forbes".

Una vera golden-girl la Swift. Ognuno dei suoi album - "Taylor Swift," "Fearless" e "Speak Now" - si è infatti rivelato un successo, scalando le classifiche di tutto il mondo.



La sua impronta musicale è fortemente country, ma l'artista ha recentemente dichiarato di voler aprire i suoi orizzonti musicali. "Vi sto scrivendo da Nahville, seduta in una grande stanza piena di persone - ha fatto sapere ai suoi fan, attraverso Facebook - Stiamo prendendo molte decisioni riguardo ad un sacco di cose che capiteranno a breve".



Un momento d'oro per la Swift, che si è imposta come la star sotto i 30 anni più ricca del mondo (57 milioni di dollari), lasciando dietro di sè nomi illustri. Justin Bieber si è infatti dovuto accontentare del secondo posto (55 milioni di dollari), mentre il bronzo è andato a Rihanna (53 milioni). Fuori dal podio altre star della musica: Lady Gaga (che si è fermata a 52 milioni, dopo i 90 guadagnati lo scorso anno), Katy Perry (45 milioni) e Adele (35 milioni).