In estate si balla con "Il pretesto"

foto Da video Correlati A RITMO DANCE

QUAL E' IL TORMENTONE 2012? VOTA! 10:59 - Metti insieme Peppi Nocera, uno degli autori televisivi più affermati ("Non è la Rai", "Amici", "L'isola dei Famosi, "X Factor") con la passione per la musica, e Syria. Ecco il video in anteprima di "Il pretesto" hit degli anni 60 di Francoise Hardy. Un brano nato quasi per gioco durante una cena, tanti amici, una sala di registrazione ed ecco la cover che ha debuttato al quinto posto della classifica dance di iTunes. - Metti insieme, uno degli autori televisivi più affermati ("Non è la Rai", "Amici", "L'isola dei Famosi, "X Factor") con la passione per la musica, e. Ecco il video in anteprima di" hit degli anni 60 di. Un brano nato quasi per gioco durante una cena, tanti amici, una sala di registrazione ed ecco la cover che ha debuttato al quinto posto della classifica dance di iTunes.

Peppi Nocera ancora prima della televisione si era cimentato con la musica. Al suo attivo ha tre album e diversi singoli. Il primo è del 1982 "Guendalina Pornostar": "E' passato tanto tempo da allora - spiega -. La mia carriera di cantante è durata pochissimo perché mi sono scocciato subito. E pensare che anche la Caselli e la Maionchi avevano creduto in me. Poi è arrivato l'incontro con Gianni Boncompagni, "Non è la Rai" e ho iniziato a fare l'autore". "Il pretesto" è nata in una serata tra amici: "Ero a cena con un po' di persone, ho chiesto a Pierpaolo Peroni (marito di Syria e produttore di Max Pezzali, ndr) quanto ci voleva a mettere un singolo su iTunes, lui mi risponde anche una settimana e a quel punto mobilito i miei amici. Chi mi fa la base, chi mi presta lo studio e poi il montaggio anche per il video. Sempre secondo la massima di Boncompagni 'Fai tutto presto e male' ma con grandi professionisti".



Ma perché la scelta è caduta proprio sulla canzone di Hardy? "Mi era rimasta in testa sin da ragazzino ma non mi ero mai preoccupato di risalire alle origini. Così con il computer mi sono messo a fare delle ricerche e ho trovato la fonte. Mi sembrava una tappa obbligata poi farne la cover. Ho girato tre video mobilitando amiche da Paola Iezzi a La Pina, passando per Nicola Savino. Per l'ultimo video che vedrete c'è protagonista Syria".



Indaffarato con l'ultima edizione di X Factor ammette "quest'anno c'è bella roba che può andare molto bene". Francesco Facchinetti ha dichiarato a Tv Sorrisi e canzoni: "Il 99% dei concorrenti che hanno partecipato a X Factor ha visto la sua opportunità svanita nel nulla. Io mi sento in debito con loro". Peppi Nocera concorda: "E' una cosa molto carina quella che ha detto Francesco e fa bene. Io per mia volontà ho sempre posto una distanza tra me e i concorrenti proprio per non venir coinvolto emotivamente, non posso permettermelo, ci rimarrei male".

Andrea Conti