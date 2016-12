Viola Valentino: "Io, fregata dai sentimenti"

foto Ufficio stampa 12:02 - A distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica, Viola Valentino ha pubblicato a giugno il nuovo singolo "Stronza" e ora è in tour in attesa dell'Ep "Panna, fragole e cipolle" che uscirà in settembre. "Canto il mio essere incasinata e, spesso, fregata nei sentimenti - dice a Tgcom24 -. L'Ep arriva più avanti: con i soldi tirati preferisco che ora la gente prenda un gelato in più". - A distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica, Viola Valentino ha pubblicato a giugno il nuovo singolo "" e ora è in tour in attesa dell'Ep "" che uscirà in settembre. "Canto il mio essere incasinata e, spesso, fregata nei sentimenti - dice a-. L'Ep arriva più avanti: con i soldi tirati preferisco che ora la gente prenda un gelato in più".

Un'estate in giro a cantare, cercando di far fronte a un periodo non certo felice per il nostro Paese. Viola Valentino si gode quello che definisce "un periodo di voglia di fare, di incontri piacevoli a livello lavorativo. Ho 29 anni (dice ridendo - ndr), li compio da quindi anni ormai. Ma non li dimostro dentro, mi piace vivere come una bambina. Certo dal punto di vista sentimentale è una catastrofe ma, nonostante questo, resta un momento positivo".



Per il tuo nuovo singolo hai scelto un titolo che non passa inosservato...

Sono stata esplicita. Viene da ridere anche a me perché mi fermano e mi dicono "complimenti per il suo ultimo brano, stronza". Temevo fosse meno accettato, tanto che inizialmente volevo fosse cambiata la parola. Tutti mi conoscono come una persona riservata, con modi delicati ed eleganti e cantare un pezzo così esplicito temevo mi desse dei problemi.



Qual era il titolo alternativo?

Sarebbe stato "Pensa", ma non sarebbe stata la stessa cosa. Sono felice di non aver ceduto ai dubbi. Quel termine può avere soprattutto due significati: uno è offensivo, l'altro è un modo di darsi dell'ingenua da sola. La canzone è una riflessione con me stessa e mi dico che sono stata una stronza a fare questa cosa.



Nella vita ti è capitato molte volte di darti della stronza?

Decisamente sì. Per questo mi sono calata nella parte. Soprattutto nei sentimenti, nelle amicizie e nelle occasioni di lavoro. Sono una persona che dà molta fiducia agli altri. Vorrei essere stimata come stimo io. E invece molte volte sono rimasta fregata e delusa e mi sono data della...



Anche l'ep ha un titolo un po' bizzarro, "Fragola, panna e cipolle"...

A me piace cucinare e lego alcuni alimenti a dei sentimenti. Questi tre del titolo rappresentano diverse fasi dell'amore. La panna è l'innamoramento, la fase più bella caratterizzata da morbidezza ed etereo. Le fragole sono la sessualità, la sensualità con quel retrogusto un po' aspro che rappresenta la passione espressa con i primi litigi e gelosie. E poi le cipolle, che sono le lacrime, inevitabili. Si piange alla fine e durante. Piangi anche se un rapporto finisce bene. E se non piangi... rimpiangi.



Allegria! La tua non è certo una visione positiva dell'amore.

Se analizzi la cose l'amore è il motore del mondo, in ogni tipo di rapporto, da quello tra un padrone e e il suo cane a quello tra un uomo e una donna. Ma l'antagonista c'è sempre. Odio se vuoi, ma anche rancore. È inevitabile. Il momento dell'innamoramento è molto bello e intenso. Se si potesse vivere solo di quello sarebbe meraviglioso. Però poi diventa amore e spesso si tramuta in abitudine, bene. Anche quando le cose non finiscono a catafascio.



Come mai ha scelto di pubblicare l'Ep così avanti rispetto all'uscita del singolo?

Inizialmente doveva uscire tutto a maggio. Ma poi ho preferito far slittare l'Ep perché il momento non è dei migliori. Sapere che ci sono padri di famiglia che con 1.200 euro vanno avanti con tre figli mi fa male. E sapere che qualcuno vorrebbe prendere il mio disco ma con quei soldi prende un gelato in più alla sera mi fa bene. Quindi aspetto momenti migliori.



Massimo Longoni