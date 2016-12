Jane Fonda: "Che sesso a 74 anni!"

foto LaPresse Correlati SULLA CRESTA DELL'ONDA 09:11 - Solo qualche mese fa aveva confessato la sua posizione sessuale favorita: "Jane Fonda torna sull'argomento e al "The Sun" racconta di vivere momenti molto entusiasmanti sotto le lenzuola con il nuovo compagno, il 70enne Richard Perry: "Con Richard a letto dimentichiamo l'età. E' come fare l'amore con un trentenne". - Solo qualche mese fa aveva confessato la sua posizione sessuale favorita: " A letto mi piace stare sotto ", adesso la 74ennetorna sull'argomento e al "The Sun" racconta di vivere momenti molto entusiasmanti sotto le lenzuola con il nuovo compagno, il 70enne: "Con Richard a letto dimentichiamo l'età. E' come fare l'amore con un trentenne".

Perry è un produttore musicale ed è stato sposato con l'attrice Rebecca Broussard. I due stanno insieme dal 2009: "Desideravo, prima di morire, provare una sensazione di piacere così profonda", racconta l'attrice.



Insomma, Jane con l'età ha ritrovato il piacere di fare sesso, tanto che recentemente nella trasmissione tv di Amanda De Cadenet ha dichiarato: "Mi piace essere sdraiata sul divano con lui che viene sopra di me, scusate il gioco di parole. Non è più come una volta ma sono abbastanza flessibile e posso inginocchiarmi...".