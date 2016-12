Un eroe senza gambe per Nelly Furtado

foto Da video 16:06 - Tornata sulla scena musicale con "Big Hoops (Bigger The Better)", Nelly Furtado presenta "Spirit Indestructible" che dà il titolo al nuovo album in uscita il 18 settembre. In attesa del video ufficiale, l'artista canadese ha rilasciato un video che propone la toccante impresa di Spencer West, 31enne canadese privo delle gambe dall'età di 5 anni, ch è riuscito a scalare il monte Kilimangiaro (5.895 metri) con il solo aiuto delle mani. - Tornata sulla scena musicale con "presentache dà il titolo al nuovo album in uscita il 18 settembre. In attesa del video ufficiale, l'artista canadese ha rilasciato un video che propone la toccante impresa di Spencer West, 31enne canadese privo delle gambe dall'età di 5 anni, ch è riuscito a scalare il monte Kilimangiaro (5.895 metri) con il solo aiuto delle mani.

Con queste parole Nelly ha presentato l'operazione: “Spencer ha appena concluso un'incredibile scalata del monte Kilimangiaro per sensibilizzare e raccogliere donazioni per i progetti della fondazione Free The Children che si occupa di fornire acqua potabile in Africa. Spencer è un vero eroe che sa bene come "ridefinire il possibile" ogni giorno – “redefine possible” è il nome dato all’impresa. Ho scritto questa canzone come tributo all'umanità, perché credo che tutti noi siamo in grado di trionfare sopra ogni ostacolo che la vita ci presenta. Lo spirito indistruttibile è in tutti noi. Persone come Spencer me lo hanno dimostrato".



“The Spirit Indestructible” è il primo studio album in inglese dopo "Loose" (2006), doppio disco di platino negli Stati Uniti, numero 1 nella Billboard Top 200 chart, certificato multi-platino in 32 Paesi ed oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo. Nel corso della sua carriera Nelly Furtado ha venduto oltre 16 milioni di album (Whoa, Nelly!, I'm Like a Bird, Folkore, Loose, Mi Plan) e 18 milioni di singoli nel mondo, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali tra cui un Grammy Award, un BRIT Award, un Latin Grammy Award, World Music Awards e 10 Juno awards.