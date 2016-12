I Pooh e la nuova avventura con l'orchestra

foto Ufficio stampa 14:49 - In queste settimane i Pooh sono in sala di registrazione per ultimare "Opera Seconda", il loro nuovo disco in uscita il 9 ottobre. L'album (pubblicato da Trio e distribuito da Artist First) vede Roby, Dodi e Red al lavoro insieme a Danilo Ballo (che cura gli arrangiamenti), a Phil Mer (alla batteria) e ad una grande orchestra sinfonica. Tour al via il 27 ottobre. - In queste settimane isono in sala di registrazione per ultimare "", il loro nuovo disco in uscita il 9 ottobre. L'album (pubblicato da Trio e distribuito da Artist First) vede Roby, Dodi e Red al lavoro insieme a(che cura gli arrangiamenti), a(alla batteria) e ad una grande orchestra sinfonica. Tour al via il 27 ottobre.

"Per il titolo del disco non potevamo non utilizzare la parola 'opera', perché è proprio di questo che si tratta – raccontano Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian – E' un progetto 'veramente speciale', artisticamente stimolante e per noi assolutamente unico... E' facile immaginare quanto lavoro ci sia per inserire una grande orchestra all’interno di un 'suono' così definito e 'solido' come quello dei Pooh. Nel 1971 abbiamo pubblicato un disco che si intitolava 'Opera Prima' (il nostro primo album con la CGD), nel 2012 pubblichiamo Opera Seconda".



Il 27 ottobre partirà il tour di “Opera Seconda”, che si preannuncia davvero speciale: i Pooh saranno in concerto sui palcoscenici dei teatri italiani per la prima volta accompagnati dalla Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno.



Queste le date del tour (prodotto e organizzato da Franco Cusolito per Cose di Musica): il 27 ottobre al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia), il 30 Ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova, l’1 novembre al Teatro di Varese di Varese, il 2 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, il 3 e il 4 novembre al Teatro Colosseo di Torino, il 6 novembre al PalaBrescia di Brescia, l’8 novembre al Teatro Civico di La Spezia, il 9 e il 10 novembre al Teatro Creberg di Bergamo, il 12 e il 13 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 16 e 17 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma, il 19 novembre al Teatro Verdi di Firenze, il 23 novembre al 105 Stadium di Rimini, il 24 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 26 novembre al Teatro Europa Auditorium di Bologna, il 28 novembre al Teatro Lyrick di Assisi (Perugia), il 29 novembre al Teatro PalaRiviera di San Benedetto (Ascoli Piceno), il 30 novembre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, l’1 dicembre al Teatro Massimo di Pescara, il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, il 4 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari, il 6 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 9 dicembre al Teatro Golden di Palermo, il 17 dicembre al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, il 18 dicembre al Teatro Giovanni da Udine di Udine.