Pattinson: "Sogno il ruolo di James Bond"

Il sogno del vampiro più sexy del cinema è quello di trasformarsi in un agente 007. Per Robert Pattinson sarebbe una sorta di coronamento della carriera, visto che il ruolo di James Bond lo desidera sin da quando ha cominciato a recitare. Ma l'attore non ha nessuna fretta e al "Sun" anticipa che è un obiettivo da raggiungere tra vent'anni perché "non ci sarebbe niente di peggio che un giovane e fresco agente segreto".

L'iconico ruolo della spia di Ian Fleming, dunque, al momento non fa per la star di "Twilight", ma potrebbe essere perfetto tra un paio di decenni: "Dopo Daniel Craig è necessario avere un bel bagaglio di esperienze per affrontare quel ruolo".



L'attore 26enne dice di essere a un punto di svolta: "Dopo 10 anni vissuti come un degenerato, improvvisamente acquisisci una nuova consapevolezza. Dall'età di 15 anni sei stato a bere in un pub e poi all'improvviso ti accorgi di non voler diventare quel fantasma grigio seduto con la pancia".



Per Robert è stato bizzarro e divertente recitare nel film di David Cronenberg "Cosmopolis": "Pensavo che con una sceneggiatura così strana, non poteva che essere pazzesco recitare in un film così".