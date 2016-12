"Per sedurre un uomo bisogna parlare poco"

foto Ufficio stampa Correlati SOTTO LA GIACCA NIENTE 08:43 - Anna Falchi racconta i suoi 40 anni "più sexy che mai", del rapporto con il compagno, l'autore tv Andrea Ruggieri, e regala ai lettori i suoi segreti di seduzione in una intervista a "Oggi". "Il più importante? Me l'ha insegnato Monica Bellucci: essere allumeuse, cioè non svelarsi mai del tutto. Eravamo sul set di un film e Monica mi disse: 'Tu parli troppo. Bisogna sempre conservare un po' di mistero'. Non l'ho mai dimenticato". racconta i suoi 40 anni "più sexy che mai", del rapporto con il compagno, l'autore tv, e regala ai lettori i suoi segreti di seduzione in una intervista a "Oggi". "Il più importante? Me l'ha insegnato: essere allumeuse, cioè non svelarsi mai del tutto. Eravamo sul set di un film e Monica mi disse: 'Tu parli troppo. Bisogna sempre conservare un po' di mistero'. Non l'ho mai dimenticato".

"Io sono una donna di rappresentanza: sono socialmente importante, tutti hanno un occhio di riguardo nei miei confronti, l'uomo che sta con me gode di molti privilegi. Per questo pretendo che mi corteggi ogni giorno", dice ancora la Falchi.



L'attrice ricorda dell'unica volta, anni fa, in cui un uomo l'ha rifiutata: "Lui era il direttore della fotografia, eravamo sul set. Mi piaceva, glielo feci capire, ma mi rispose: 'Guarda, mi piaci anche tu ma io sono sposato'. Chapeau".



La Falchi racconta anche di avere un debole per gli uomini con "i jeans stretti e la canotta del muratore" e rivela come la nascita di Alyssa, la bambina avuta 19 mesi fa da Denny Montesi, le abbia lasciato qualche incertezza sul suo corpo: "Da quando è nata, la pancia non è più piatta come prima: perciò non mi metto più il bikini, solo costume intero".



Infine un piccolo segreto sexy: "Io se mi vien voglia di far l'amore, il mio uomo lo porto anche nel bagno del ristorante. Ma la donna sottomessa di Cinquanta sfumature di grigio no: mi ci vede a farmi dominare?".