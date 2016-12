Per Slash una stella sulla Walk Of Fame

foto Ufficio stampa

07:31

- Slash, l'ex chitarrista della band americana Guns N' Roses, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il leggendario musicista angloamericano ha fatto notare come il luogo fosse particolarmente azzeccato: da giovane frequentava un liceo non lontano da lì e nei primi anni della sua carriera sognava di diventare un "guitar hero" proprio passeggiando su Hollywood Boulevard.