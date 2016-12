Rolling Stones, mezzo secolo battendo il piede

foto Ap/Lapresse Correlati LE IMMAGINI DI UNA CARRIERA MITICA

La curiosità è sapere se in giro per Londra c'è qualche attempato signore – facciamo sui 70 abbondanti, magari con qualche acciacco tipico dell'età – che quella notte, al Marquee Club di Wardour Street, batteva a tempo il piede sorseggiando una doppio malto, e mentre beveva pensava che sì, questi provincialotti sul palco tutti impregnati di fumo e rhythm and blues ci sapevano davvero fare.

La notte è quella del 12 luglio 1962, i provincialotti – alcuni dei quali particolarmente scapigliati – si esibiscono per la prima volta in pubblico dopo essersi messi insieme due mesi e mezzo prima e avere scelto il loro nome solo la settimana precedente il debutto. Li chiameremo Rolling Stones, anche se a onor del vero la prima ragione sociale sarebbe Rollin' Stones, in perfetta aderenza con il titolo ispiratore di un pezzo del grande bluesman Muddy Waters, loro idolo di gioventù. In quel posto si trovano quasi per caso, hanno strappato il primo ingaggio (e che ingaggio: il Marquee è uno dei club "in" della Swinging London) perché la band titolare del giovedì, la Alexis Korner Blues Incorporated, è stata finalmente chiamata a esibirsi dal vivo nella prestigiosa "Jazz Hour" di Radio One. E allora, dentro "Mick Jagger and the Rollin' Stones". Grazie Bbc, allora, grazie a Korner, vero e proprio mentore di questi ragazzi che prendono le mosse da una grande, addirittura maniacale passione per il blues, il R&B, la black music americana, il rock'n'roll chitarristico e up-tempo di Chuck Berry.



Due dei sei elementi che prendono parte a quella esibizione, da quel palco, idealmente non ci sono più scesi. Michael Philip "Mick" Jagger e Keith Richards, cinquanta anni secchi dopo, sono ancora e sempre lo yin e lo yang dei Rolling Stones, diventati per molti - se non per tutti -, la rock band definitiva, guidata dal frontman e dal chitarrista definitivi. Gli altri quattro del 12 luglio 1962 se li sono mangiati il tempo e la vita. Due hanno perso subito il tram (il bassista Dick Taylor e il batterista Tony Chapman, rimpiazzati poco dopo da Bill Wyman e Charlie Watts) e gli altri non ci sono più, il pianista Ian Stewart (da sempre e per sempre il "sesto" Rolling Stone, deceduto nel 1985) e soprattutto Brian Jones: fondatore, primo fulcro, chitarrista, polistrumentista, vero genio musicale sbranato da un autolesionismo fatto di paranoie, droga, narcisismo e – dicono – pure dalla progressiva presa di potere musicale e non solo di Jagger e Richards.



Brian è stato ripescato dal fondo della sua piscina in una notte d'estate del 1969, poche settimane dopo il divorzio da un gruppo che era già assurto a punto focale del rock, rock inteso come cultura, costume, luce e ombra dello spirito delle nuove generazioni. Una leadership costruita soprattutto tramite gesti e gesta "on e off stage" che hanno scritto, più o meno inconsapevolmente, le tavole della legge di un intero movimento. Contrapposti per la prima parte della loro carriera ai Beatles – che da un punto di vista di genio, completezza e versatilità non potevano nemmeno avvicinare -, gli Stones, Mick, Keith, hanno costruito la loro grande vendetta diventando "il" modello rock per eccellenza. I Fab Four sono inimitabili? Benissimo, le Pietre sono diventate al contrario le più imitate, a cominciare dal lifestyle, dalla ricerca dell'impatto tra musica e pubblico.



Gente idolatrata negli anni a venire e in molti casi poi dimostratasi tecnicamente più valida (esempi alla rinfusa? Aerosmith, i Faces di Rod Stewart, Guns'n'Roses, New York Dolls, Black Crowes, per certi versi gli stessi AC/DC, i Lenny Kravitz e i Ben Harper più "sporchi") ha un credito bello spesso con il ritmo e il suono di Richards, con la batteria ottusa di Watts, con gli sculettamenti e la bocca sboccata di Jagger. Chiedete a un monumento di casa nostra – Vasco Rossi – a chi si è ispirato all'inizio della sua carriera, quando si è trattato di scegliere uno stile personale e musicale. Chiedete a Ligabue, chiedete ai Negrita perché si chiamano così.