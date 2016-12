Aspidi: "Canto Carone e mi circondo di Amici"

foto Da video Correlati UN LUGLIO ROMANTICO 16:09 - Manuel Aspidi ha partecipato ad "Amici 6" e pubblica il nuovo video e singolo "Notte di luglio" scritto da Pierdavide Carone. Manuel anticipa a Tgcom24 che il disco in uscita in autunno conterrà un altro inedito di Pierdavide e la cover di Niccolò Agliardi "Non ci aspettiamo più". Nel video anteprima compaiono altri ex di "Amici" Marina Marchione, le ballerine Susy Fuccillo, Valentina Tarsitano, Serena Carassai e Michelle Vitrano. ha partecipato ad" e pubblica il nuovo video e singolo "" scritto da. Manuelche il disco in uscita in autunno conterrà un altro inedito di Pierdavide e la cover di. Nel video anteprima compaiono altri ex di "Amici", le ballerine

Com'è nata la collaborazione con Carone?

Dapprima c’era una forte amicizia con Grazia tramite lei ci siamo conosciuti ed è nata una bellissima amicizia e stima nei suoi confronti. Amo molto il suo modo di scrivere, diretto e fresco, e così quando ho avuto tra le mani la musica di “Notte di luglio”, gliel’ho mandata e ha scritto subito il testo. Tra l’altro nell’album ci sarà anche un’altra canzone di Pierdavide ma questa è completamente sua, musica e parole. E’ una ballata più melodica rispetto al primo singolo ma sempre fresca.



Cosa ti ha colpito del brano?

La canzone è piuttosto diversa da quello che è il mio stile pop-soul. A volte ci sono dei richiami al funky ed è molto movimentata rispetto a ciò che di solito canto poi però l’arrangiatore ha fatto entrare quella musica nel mio mondo ed ora è una delle canzoni che mi piace di più cantare. Ma non è una canzone autobiografica, almeno in questo momento della mia vita.



Perché hai scelto proprio alcune delle ex protagoniste di "Amici" per il tuo video?

Sono persone a cui tengo tantissimo e con la quale condivido la mia vita quotidiana. Tra l’altro con loro farò anche uno spettacolo che andrà in giro per i teatri italiani che si chiama “The Black Souls”, oltre ad essere delle bellissime ragazze. Durante il video ci siamo divertiti tantissimo anche se al momento del bacio con Marina, essendo molto amici un po’ di imbarazzo c’è stato e poi, aveva un rossetto talmente rosso che dopo sembravo un vampiro.



Cosa puoi anticipare del nuovo album?

Il nuovo album uscirà in autunno e ci saranno delle collaborazioni importanti: canzoni molto vicino al mio stile, melodico e fresco, anche se sono scritte da autori diversi, ognuno con il proprio modo di esprimersi. Il produttore artistico poi cercherà di avvicinarle al mio mondo. Ci sarà il brano scritto da Niccolò Agliardi, con i brani “Non ci aspettiamo più” e “Che senso ha” (su musica di Giusy La Piana e Salvatore Taormina, autori anche di “Soli a metà”) quella si che è autobiografica. Ho conosciuto Niccolò tramite altre persone nel 2008, sono andato a casa sua, mi ha chiesto di raccontargli un po’ di cose di me e in un giorno abbiamo scritto la canzone. Dà li la collaborazione è proseguita e spero di mantenerla in futuro.

Andrea Conti