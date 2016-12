Paolo Nutini in tour in Italia e poi nuovo album

foto Ufficio stampa 10:32 - Tappa al Festival di Villa Arconati (Bollate) venerdì 13 luglio per il cantautore scozzese Paolo Nutini che presenterà le sue hit da "Candy" a "Last Request" ma anche spazio a sorprese con qualche nuovo brano tratto dal disco presto in uscita. - Tappa al Festival di Villa Arconati (Bollate) venerdì 13 luglio per il cantautore scozzeseche presenterà le sue hit da "Candy" a "Last Request" ma anche spazio a sorprese con qualche nuovo brano tratto dal disco presto in uscita.

Classe 1987, nato in Scozia da padre toscano e madre scozzese, Paolo Nutini si trasferisce a Londra a 17 anni ed esordisce, nel 2006 con “These Streets”, disco prodotto da Ken Nelson (produttore dei Coldplay) che vende più di 2,3 milioni di copie nel mondo, grazie al successo di brani come “Last Request”, “Rewind”, “Jenny Don’t be Hasty” e “New Shoes”.



Nel 2009 torna sulle scene con un nuovo lavoro, “Sunny side up”, accolto entusiasticamente sia dal pubblico che dalla critica, che gli attribuisce un Ivor Novello Award.



Con il suo pop folk senza tempo e la sua band, composta da Donny Little (chitarra), Michael McDaid (basso), Dave Nelson (tastiere), Gavin Fitzjohn (sax) e Thomas 'Seamus' Simon (batteria), Paolo Nutini si è esibito in tutti i principali festival britannici, e in venue storiche come la Royal Albert Hall. Ora, nonostante sia impegnato con le registrazioni del nuovo disco, suo terzo lavoro che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, è tornato “on the road” in tutta Europa.



