Esordio in una band cristiana per la popstar

foto Tgcom24 Correlati GIOVANE E "TRASANDATA" 10:03 - Difficile riconoscerla dietro gli abiti trasandati e la chioma ribelle, eppure è proprio lei: Katy Perry. La provocante cantante di "I kissed a Girl" ai suoi esordi, nel 2002, cantava con il suo vero nome (Katy Hudson) in una band filo-cristiana, facendosi conoscere attraverso le tv religiose locale. Chissà cosa direbbe ora la vecchia Katy se incontrasse la Perry di oggi, con i suoi testi provocanti e i video sexy.

Non c'è da stupirsi di un esordio così "religioso". I genitori di Katy sono entrambi molto religiosi e hanno imposto alla figlia una disciplina molto rigida ottenendo - come spesso accade - l'effetto opposto.



E così quando Katy Hudson si è ribellata al rigore della famiglia è nata la frizzante Katy Perry, pronta a provocare e a cantare il suo amore per le ragazze con "I kissed a Girl". Da lì in poi la cantante ha inanellato un successo dopo l'altro diventando simbolo di trasgressione e leggerezza.



Insomma, forse ha deluso le aspettative di mamma e papà, ma di certo con la sua musica provocante e ironica ha reso felici migliaia di fan in tutto il mondo