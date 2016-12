Kate Moss salva la vita a George Michael

foto Tgcom24 Correlati KATE, CHE SCOLLATURA!

Prima è stato "salvato" dai fan che in massa hanno risposto al suo appello facendogli scalare la classifica con il nuovo singolo "White light", adesso in soccorso di George Michael arriva anche Kate Moss. Che addirittura gli salva la vita. Almeno nell'ultimo video di cui è la protagonista. Nella clip del brano scritto dell'artista dopo la battaglia contro la polmonite, si vede la top model che lo aiuta in due modi diversi.

A comunicare i dettagli su Twitter è lo stesso George: "Nel video, una certa top model (la nostra Kate) mi salva - scrive il cantane -. Abbiamo girato due finali, uno con la manovra di Heimlich e l'altro con la respirazione bocca a bocca. Non per davvero, ma onestamente lei è la mia salvatrice, almeno nel video".



Il nuovo singolo è già in testa alle classifiche pre-vendita di Amazon e lo stesso George ha incentivato i fan a richiedere la sua canzone alle radio, facendo appello alla sua età: "Ogni richiesta radio da parte di voi ragazzi è molto apprezzata. Ho il doppio dell'età media delle pop star di oggi, perciò continuate a chiamare le radio con le vostre richieste. Aiutate gli anziani!".