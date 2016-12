Jennifer Aniston: "La famiglia? Un cliché"

foto Gq Correlati SEXY IN COSTUME 10:39 - Ogni allusione alla storia tra Brad Pitt e Angelina Jolie è puramente casuale. Perché ormai Jennifer Aniston ha voltato pagina ed è felice con Justin Theroux. Anche se l'attrice, spesso vittima del gossip che s'interrogava su quando si sarebbe risposata per formare una famiglia, assicura a "GQ Spagna" che le dedica la copertina, che non ha nessuna fretta di fare figli perché "sono disordinati" e che la "vita perfetta è solo un luogo comune". - Ogni allusione alla storia tra Brad Pitt e Angelina Jolie è puramente casuale. Perché ormaiha voltato pagina ed è felice con Justin Theroux. Anche se l'attrice, spesso vittima del gossip che s'interrogava su quando si sarebbe risposata per formare una famiglia, assicura a "" che le dedica la copertina, che non ha nessuna fretta di fare figli perché "sono disordinati" e che la "vita perfetta è solo un luogo comune".

Per Jennifer il segreto per essere felice è gioire di quello che uno ha. La Aniston non si preoccupa delle aspettative altrui e ha imparato a godere della vita senza cercare sempre qualcos'altro. Sul suo futuro, risponde serenamente: "La vita perfetta è un cliché. Un po' come quando per essere felice ti dicono che devi avere una casa, un marito, dei figli. I figli sono disordinati".



L'attrice non ha ansie sul suo avvenire e non mette fretta e apprensione nel suo rapporto con Theroux. Una consapevolezza che forse si è formata sulle ceneri del matrimonio fallito con Pitt, che ora è fidanzato con la Jolie e che presto diventeranno marito e moglie. Per ora l'unica cosa che le interessa è andare a vivere con il suo Justin nella casa a Beverly Hills da 21 milioni di dollari. Appena i lavori di ristrutturazione saranno finiti.