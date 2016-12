Luca Dirisio a petto nudo canta l'estate

foto Ufficio stampa Correlati UN VIDEO ON THE ROAD

Luca Dirisio è stato il re del tormentone dell'estate 2004 con "Calma e sangue freddo", aggiudicandosi anche il Artista rivelazione dell'anno al Festivalbar. Poi 4 album in mezzo, la partecipazione a Sanremo 2006 (dove tornerebbe il prossimo anno) e la partecipazione all'Isola dei Famosi 8. Il cantautore torna a torso nudo e per le strade della città per lanciare in anteprima a Tgcom24 il video "Dentro un'altra estate".

L'ispirazione per 'Dentro un’altra estate' è venuta una sera d'istinto - spiega Luca - ma ovviamente è anche ispirata all'estate. Per questo video abbiamo voluto creare una situazione che non riproponesse le solite storie d'amore, insomma le immagini che vedete sicuramente sono anticonvenzionali".



Luca nel 2006 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria “Uomini” con il brano “Sparirò”, di cui è anche autore. Voglia di ritornare sul palco del Teatro Ariston? "Assolutamente sì, un'esperienza che rifarei". E a proposito di esperienze il cantautore rifarebbe anche l'Isola: "Un ricordo fortissimo e una delle esperienze più belle della mia vita a contatto con la natura, il mare e i pesci. Meglio di così". Insomma sembrano lontani i momenti in cui cantava "L'isola degli sfigati". Subito dopo il reality show era uscito il brano "Nell'Assenzio" prodotto dall'etichetta Ultrasioni, la stessa dei Modà: "Poi il rapporto si è risolto, nulla di traumatico".



Già in lavorazione il quinto album che sarà sicuramente autoprodotto. Come autoprodotto è il singolo "Dentro un’altra estate" distribuito dalla Universal.

