Rolling Stones tra rock e scandali

foto Ap/Lapresse 19:30 - Un'autobiografia ufficiale - firmata Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood - celebra i cinquant'anni dei Rolling Stones. Arriva la cronaca definitiva della storia della rock'n'roll band ("Rolling Stones 50") con più di 700 immagini selezionate dai componenti del gruppo, accompagnate dai loro testi. Contemporaneamente, però, in un altro volume Christopher Anderson svela i segreti di Sir Jagger tra droga, sesso, Carla Bruni e la presunta bisessualità.

Il 12 luglio del 1962 i Rolling Stones salirono per la prima volta sul palco del mitico Marquee Club di Londra. Da allora si sono esibiti dal vivo di fronte al pubblico più numeroso della storia, le loro canzoni si sono piazzate al numero uno delle classifiche di ogni Paese e la loro immagine ha inciso radicalmente sull'immaginario e la cultura popolare.



A cinquant'anni dalla nascita della band, il 12 luglio (in contemporanea in 8 Paesi) uscirà l'autobiografia, con tanto di materiale inedito, compreso quello proveniente dagli archivi riservati del "Daily Mirror". Ma un altro libro, del giornalista Andersen, che esce il 10 luglio, fa già discutere. Perché il volume dal contenuto confidenziale rivela le dipendenze di Mick Jagger da droga e sesso, il rapporto conflittuale con Richards, il presunto attentato di cui è stato oggetto, e soprattutto, la relazione con l'allora top model Carla Bruni.