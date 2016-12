Biel: "Dico no alla droga e al sesso facile"

foto Ap/Lapresse Correlati PASSIONE CON JUSTIN 14:34 - Jessica Biel oltre ad essere una delle attrici più affermate di Hollywood è anche la prossima moglie di Justin Timberlake. Professionista esemplare ma anche donna dai valori solidi. "Se c'è una festa in cui molti fanno uso di droghe e poi salgono in camera da letto, vuol dire che è arrivato il tempo di andar via", confessa la star al The Sun. oltre ad essere una delle attrici più affermate di Hollywood è anche la prossima moglie di. Professionista esemplare ma anche donna dai valori solidi. "Se c'è una festa in cui molti fanno uso di droghe e poi salgono in camera da letto, vuol dire che è arrivato il tempo di andar via", confessa la star al The Sun.

"Ma devo ringraziare comunque i valori che mi hanno insegnato da ragazzina - spiega ancora la Biel. - Quando a 14 anni recitavo in 'Settimo Cielo' era come se avessi due famiglie: una reale e una sul set. Mia madre mi faceva andare a letto presto e quando comunque dovevo uscire con le amiche mi dava un orario da rispettare per il rientro. Poi se qualcuno mi diceva che ero troppo grassa, mamma mi diceva di rispondere per le rime. Con il suo insegnamento e l'educazione che ne ho ricevuto non ho mai avuto disturbi alimentari né dipendenze da droghe".