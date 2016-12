Spunta il duetto postumo di Amy Winehouse

13:21 - A quasi un anno dalla scomparsa, spunta "Cherry Wine", brano inedito di Amy Winehouse realizzato in coppia con il rapper Nas. E' stato proprio il cantante a svelare la traccia audio, che entrerà a far parte del suo nuovo album "Life Is Good". Il rapper - in coppia con la Winehouse anche per "Like Smoke" - all'inizio era restio a rendere pubblici i brani, ma si è lasciato convincere dalla voglia di donare le canzoni ai fan.

"Una parte di me non voleva pubblicare il brano - ha dichiarato Nas negli scorsi mesi - E' una sensazione agrodolce fare qualcosa con lei, ora che lei non c'è più... la parte dolce è che i suoi fan potranno avere sua nuova musica".