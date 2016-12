Adele: un album di filastrocche per il bebè

14:19 - Una mamma davvero premurosa Adele. Dopo aver speso oltre 500.000 sterline per rendere la casa a misura di bambino, ora la cantante ha inciso un intero album di filastrocche per il suo futuro bebè. Adele e il compagno Simon Konecki hanno annunciato il lieto evento solo da poco, ma la cantante ha deciso di non perdere altro tempo e di registrare delle canzoni apposta per il nascituro, in modo da farlo abituare alla sua voce.

Un bimbo fortunato quello di Adele. Non capita a tutti, infatti, di avere una mamma pluripremiata ai Grammy Awards che ti canta le ninna nanne prima di dormire. Una fonte ha rivelato a "The Sun" che la cantante avrebbe realizzato un CD di brani da lei interpretati da far ascoltare al suo bambino prima ancora che nasca, in modo che possa abituarsi alla sua voce.



La stessa fonte ha inoltre rivelato al tabloid inglese che Adele, non potendo fare tournèe in giro per il mondo, ha scoperto una nuova passione casalinga: i giochi da tavolo. In particolare la cantante sarebbe diventata un'accanita giocatrice di Jenga, Monopoli e Scarabeo.