Megan Fox: da tenera teenager a bomba sexy

IN DOLCE ATTESA 10:30 - Momento di tenerezza per Megan Fox che, forse addolcita dalla gravidanza, ha pubblicato su Facebook alcune foto inedite di lei a 12 anni, mandando in visibilio i suoi fan. "Salutate la me 12enne. Potete ammirare le mie meches biondo-ramate, il mio apparecchio per i denti e le mie scottature, sempre presenti - commenta con ironia la Fox, che poi aggiunge - Eh sì mi sto pettinando le sopracciglia con uno spazzolino da denti".

Nelle immagini si vede una ragazzina un po' impacciata, ancora un po' a disagio con la sua bellezza prorompente. Un visino acqua e sapone, con un sorriso spontaneo impreziosito dall'apparecchio ai denti e sopracciglia "selvagge".



Una Fox inedita, lontana anni luce dal look supersexy di "Transformers". Un momento di tenerezza e sentimentalismo che la bad girl di Hollywood ha deciso di condividere con i suoi fan di Facebook, prendendosi anche un po' in giro.



Merito forse della gravidanza - Megan è infatti incinta del suo primo figlio dal marito Brian Austin Green - che sembra aver addolcito anche una femme fatale come lei.