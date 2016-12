Paola Iezzi: "Canto luci e ombre della moda"

Paola Iezzi torna così a proporsi da solista dopo l'esperienza di "Alone", brano pubblicato nel 2009. Il duo con la sorella Chiara non è in discussione, ma Paola ama anche mettersi alla prova su progetti diversi. Scritto e interpretato da lei per la colonna sonora della campagna video di uno storico marchio di moda italiano, "Xcept You" ha subito conquistato fan e non solo. L'ep (che contiene la versione originale più tre remix curati da noti dj) alla sua uscita ha subito raggiunto la vetta della classifica dance di iTunes e nonché la terza della classifica generale, così come è arrivata al numero tre nella chart dance spagnola.



Sì, infatti. Il brano è nato quasi per caso, perché il regista della campagna video di una famosa marca di moda mi avevo chiesto se fossi interessata a realizzare qualcosa sapendo della mia passione per la moda e la fotografia. Voleva un pezzo disco dance ma non voleva fare una cover o un pezzo già edito.Mi sono lasciata trascinare dalle immagini del video. La mia intenzione era quella di realizzare un pezzo che fosse ipnotico, che coinvolgesse le persone in questo mondo tanto quanto lo sono io. E inoltre volevo create un paradosso: mettere in luce quanto fosse bella la donna ritratta nel video e allo stesso tempo quanto fosse triste perché ha tutto tranne ciò che le importa realmente: l'amore.Si, da un lato c'è la bellezza, il fascino, lo sfarzo e la notorietà. I sogni che vengono venduti oggi, mentre dall'altro lato si svela che questi sogni sono in realtà falsi miti. Quando capisci che tutte quelle cose non servono a conquistare l'amore della tua vita, il castello di carta va in pezzi.Quando scrivi la tua musica attingi da te stessa. Alone era un brano di pancia, nato di getto una notte in un periodo per me particolare. Questo è un genere molto diverso ma lo sento mio allo stesso modo. Anche perché mi diverte molto sperimentare le diverse anime di me stessa.Si, con la nostra etichetta Trepertre, anche se adesso il brano verrà inserito in due compilation. D'altra parte inizialmente non avevo alcuna intenzione di pubblicarlo. Sono stati i fan ad insistere, perché continuavano a chiedere dove poterlo trovare...Dovevo creare una sorta di immagine iconica di una donna ultraterrena, una sorta di dea che rappresentasse il testo della canzone. E allo stesso tempo ispirarmi alla moda degli anni 90. La donna rappresentata ricorda una modella stupenda di quegli anni, Jasmine Gauri. In quegli anni sono nate le top model immortali, insuperate ancora oggi.È sicuramente tempo di bilanci. Abbiamo sempre fatto scelte trasversali e particolari. Apparentemente siamo mainstream, e in qualche caso lo siamo state parecchio, ma allo stesso tempo abbiamo cercato sempre vie alternative, guardando più al pop internazionale che non a quello italiano. Abbiamo nel cassetto da anni un progetto che credo affronteremo in autunno, ma non posso dire nulla di più. Sarà una bella sorpresa...