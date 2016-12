foto MySpace

10:48

- Gli elettori della contea di Los Angeles voteranno in un referendum per decidere se gli attori porno devono essere costretti a o no a usare i preservativi, dopo il successo di una petizione di attivisti anti-Aids. Questi attivisti hanno raccolto più di 360.000 firme a favore dell'obbligo di condom per i pornostar, una cifra che premette loro di organizzare un referendum su questo argomento il 6 novembre, in contemporanea con le presidenziali.