Strega: Piperno vince sul filo di lana

foto Ansa 11:17 - Alessandro Piperno, con "Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi" (Mondadori), ha vinto il Premio Strega 2012. Piperno si è aggiudicato la vittoria con 126 superando di un soffio Emanuele Trevi (124 voti) e Gianrico Carofiglio (119). "E' come se avessi vinto un derby all'ultimo minuto" ha commentato lo scrittore. - Alessandro Piperno, con "Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi" (Mondadori), ha vinto il Premio Strega 2012. Piperno si è aggiudicato la vittoria con 126 superando di un soffio Emanuele Trevi (124 voti) e Gianrico Carofiglio (119). "E' come se avessi vinto un derby all'ultimo minuto" ha commentato lo scrittore.

"Prima ero zen, ora sono euforico - ha detto Piperno qualche minuto dopo la proclamazione della vittoria -. Non pensavo di vincere perché non mi considero tendenzialmente un uomo particolarmente fortunato. Ora tutto questo è fantastico".



"E' stata una battaglia dura e leale. M'ero dato per perso - ha continuato bevendo dalla bottiglia del famoso liquore -. Vi ringrazio e faccio in bocca al lupo ai miei avversari".