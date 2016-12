Genesis, la chica che vuole sfidare JLo

foto Max Correlati FASCINO LATINO 10:03 - Latina al 100 per cento - metà venezuelana, metà cubana - Genesis Rodriguez è decisa a mandare in pensione Jennifer Lopez. "Armata" di tacchi alti e un'innegabile sex-appeal, Genesis si sta infatti facendo largo nel mondo dello show-biz. "Credo che le ragazze latine tendano ad avere un atteggiamento più sensuale perchè spesso crescono represse - spiega a "Max - Mostrare seni e c... è un modo per guadagnare la nostra indipendenza". - Latina al 100 per cento - metà venezuelana, metà cubana -è decisa a mandare in pensione Jennifer Lopez. "Armata" di tacchi alti e un'innegabile sex-appeal, Genesis si sta infatti facendo largo nel mondo dello show-biz. "Credo che- spiega a "Max - Mostrare seni e c... è un modo per guadagnare la nostra indipendenza".

"Frequentavo una scuola di suore e fino a quel punto ero una santa. Poi sono arrivati gli ormoni e ho cominciato a ribellarmi - ammette la Rodriguez - Il sesso per me è passione, il fatto che non riesci a staccarti le mani di dosso. Quello è il sesso che preferisco: forte, selvaggio, spontaneo".



Dopo "Casa de Mi Padre", in cui ha recitato a fianco di Will Farrell, ora la Rodriguez è impegnata sul set di "The Last Stand", che segna il ritorno sul grande schermo di Arnold Schwarzneger.



"Ammiro molto Arnold, ha avuto una vita incredibile. E' uno a cui piace scherzare, ha un senso dell'umorismo molto sottile, intelligente - confessa Genesis, che poi aggiunge - Ho fatto di tutto per questo film, ma la cosa più difficile è stata imparare a sparare. Avere una pistola in mano è bellissimo, è molto sexy".