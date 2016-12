Tre giorni di rock con l'Heineken Jammin'

foto Ap/Lapresse 11:53 - Tutto pronto per una rovente tre giorni di rock a Milano. Il concerto dei Red Hot Chili Peppers sarà l'evento principale della prima serata della 13.ma edizione dell'Heineken Jammin' Festival, in programma dal 5 al 7 luglio nella nuova location di Fiera Milano Live a Rho (MI). The Prodigy e The Cure saranno gli headliner rispettivamente delle serate di venerdì e di sabato. - Tutto pronto per una rovente tre giorni di rock a Milano. Il concerto deisarà l'evento principale della prima serata della 13.ma edizione dell', in programma dal 5 al 7 luglio nella nuova location di Fiera Milano Live a Rho (MI).saranno gli headliner rispettivamente delle serate di venerdì e di sabato.

Organizzato da Live Nation, promosso da Heineken Italia e ospitato da Fiera Milano e dal Comune di Rho, il festival come sempre propone una formula basata sul connubio tra musica dal vivo e intrattenimento attivo con novemila metri quadrati di erba sintetica, spazi per lo sport il divertimento e la possibilita', da parte del pubblico, di realizzare video utilizzando materiali digitali.



Tornando alla musica, i Red Hot Chili Peppers, nella nuova formazione con Josh Klinghoffer alla chitarra al posto di John Frusciante, porteranno on stage i brani tratti dal loro ultimo album I'm with you, oltre a quel repertorio che, ormai in quasi trent'anni, li ha portati a entrare quest'anno nella Rock and Roll Hall of Fame. Prima di Anthony Kiedis e compagni suoneranno gli High Flying Birds, la nuova band di Noel Gallagher.



Venerdì sarà la volta di The Prodigy, band simbolo del big beat degli anni '90. A tre anni dall'uscita del loro ultimo album, Liam Howlett e compagni continuano ad aggirarsi minacciosi nell'universo musicale portando in giro un sound che e' stato definito ''horror-core''. Interessante il programma di venerdi': in cartellone anche Chase & Status, un duo formatosi a Manchester che ha scalato le classifiche dance inglesi a colpi di drum'n'bass e che vanta collaborazioni con personaggi tipo Cee-Lo Green e Rihanna. A completare il programma gli Evanescence. Merita attenzione l'appuntamento notturno con il Gorillaz Sound System, spettacolo sound & vision con musica e immagini della band a fumetti di Damon Albarn (che non sara' a Rho).



Sabato di scena i Cure di Robert Smith, icona della new wave e del post punk, torneranno sul palco dell'Heineken Jammin' Festival a distanza di 8 anni e a 20 dalla pubblicazione dell'album "Wish". Da segnalare che prima dei Cure suoneranno i New Order, la band nata sulle ceneri dei Joy Division. E' cambiato il mondo, ma, almeno per chi c'era, sarà difficile non pensare a quando questi nomi avevano dato un suono alla rabbia giovanile.