Katy Perry "imita" Lady Gaga

foto Vogue Correlati DUE GOCCE D'ACQUA 09:37 - Anche se non la cita come un modello (preferisce icone come Grace Kelly e Liz Taylor) le allusioni a Lady Gaga sono evidenti. Caschetto biondo platino, occhialoni e abiti stravaganti, Katy Perry si fa immortalare su "Vogue Italia" alla maniera di Miss Germanotta. La popstar però fa le dovute distinzioni: "Non ho paura a mostrare la vera me, quella de-glamourizzata, perché non sono sempre quella un po' cartoon alla quale tutti si rapportano".

Insomma, Katy assicura che esiste una Perry privata, che ai lustrini preferisce la semplicità. Del gossip e della storia con Russell Brand preferisce non parlare, ammette solo che la "meditazione trascendentale" l'ha ereditata dal suo sex: "La pratico da tempo e negli ultimi sei mesi mi ha salvato la vita. E' stata la cosa migliore che ho imparato dal mio ex".



Intanto gira il mondo per pubblicizzare il suo primo film "Part of me" in 3D con i retroscena dei suoi concerti e della sua avventura musicale: "Ho sempre avuto un rapporto onesto con i miei fan, mi piace essere loro fedele e ho pensato di doverlo fare anche con il mio film. Sentivo come se una grande onda stesse per arrivare e avevo bisogno di documentare tutto in modo da mostrarla ai miei figli e poter dire 'la mamma ha fatto qualcosa molto tempo fa'. Volevo catturare tutto e vedere quello che ho realizzato, condividerlo con il mio pubblico, ma non avevo idea che sarebbe diventata una cosa così importante".