Gusttavo Lima: "Vi trasmetto gioia di vivere"

foto Ufficio stampa 12:33 - In principio è stato Michel Telò e la sua "Ai Seu Te Pego". Ma i fenomeni musicali dal Brasile sembrano essere la regola del 2012. Ecco quindi Gusttavo Lima, ventiduenne che con la sua "La balada" ha occupato il numero uno di iTunes per settimane ed è diventato un tormentone in radio. "Volevo realizzare un brano fresco e divertente, che trasmettesse tanta gioia e voglia di vivere - dice a Tgcom24 -. Spero di esserci riuscito!

Non ti fanno girare la testa questi numeri?

Sono delle cifre davvero impressionati, specialmente per un ragazzo, che come me, è partito da un piccolo paese in Brasile per realizzare questo sogno. E' una forte emozione poter condividere le proprie energie con così tante persone in giro per il mondo.



Secondo te qual è il segreto di questo brano, cosa piace tanto?

Quando ho inciso "Balada" volevo realizzare un brano fresco e divertente, che trasmettesse tanta gioia e voglia di vivere. Spero di esserci riuscito!



Tu componi i tuoi brani. Quali sono gli ingredienti che per te non possono mai mancare in una canzone?

Sono molto legato alla musica Sertanejo, un genere musicale tradizionale brasiliano, ma cerco di personalizzarlo, unendo sonorità più moderne. Mi piace raccontare storie, da quelle più romantiche fino alle vicissitudini di ogni giorno.



Cosa si prova a raggiungere un simile successo dopo avere iniziato sin da bambino la carriera musicale?

Quando ho lasciato Presidente Olegário, un piccolo villaggio dello stato di Minas Gerais all'avventura delle città brasiliane, difficilmente mi sarei aspettato tanto. A 18 anni sono arrivati i primi riscontri nei club locali e successivamente le prime canzoni di successo. "Balada" mi ha permesso di portare la mia musica oltre i confini nazionali regalandomi grandissime soddisfazioni.



Quanto pensi che il successo del brano di Michel Telò abbia contribuito alla diffusione della tua canzone, portando a grandissima popolarità internazionale un genere già famoso in Brasile?

Michel Telò ha rinnovato la musica Sertanejo portandola in giro per il mondo, spezzando molto barriere culturali e aprendo le porte a nuovi progetti e generi musicali.



Entrambi dovete qualcosa del vostro successo a Neymar che ha reso popolare il brano ballandoci sopra per festeggiare. Come lo hai conosciuto?

Neymar ed io siamo amici da molti anni. Ci siamo conosciuti grazie alla musica e spesso viene a trovarmi durante i miei concerti. Ogni volta che sale sul palco per me è una forte emozione.



Sei tifoso di calcio?

Così come in Italia, anche in Brasile la passione per il calcio è molto sentita ed unisce tutto il popolo. Purtroppo ho poco tempo per giocare perché sono molto impegnato nel mio tour.

Massimo Longoni