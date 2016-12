Cameron Diaz: "Con le donne? E' capitato"

foto Max Correlati SEXY PER "MAX"

RADIOSA SUL RED CARPET 10:36 - Confessa di avere una vera e propria fissazione per il sesso, perché "fa bene alla salute e solleva lo spirito", ma soprattutto Cameron Diaz ammette senza pudore che è "capitato" anche con le donne. Le sue preferite? Heidi Klum, Katie Holmes o Julianne Moore ma a "Max" precisa: "Dopotutto siamo nel 2012! I love sex, sempre e anche da sola. Non sono lesbica, ma nemmeno contraria. La mia donna ideale deve essere bella ma anche intelligente". - Confessa di avere una vera e propria fissazione per il sesso, perché "fa bene alla salute e solleva lo spirito", ma soprattuttoammette senza pudore che è "capitato" anche con le donne. Le sue preferite?ma a "" precisa: "Dopotutto siamo nel 2012! I love sex, sempre e anche da sola. Non sono, ma nemmeno contraria. La mia donna ideale deve essere bella ma anche intelligente".

"Quando sei in crisi - spiega - fare sesso più volte al giorno aiuta di più che ricorrere a droghe, alcol e medicine. Io sono sempre in giro, da un set all’altro. Non sai quante volte ho preso l'aereo dopo una giornata di lavoro intenso solo per andare dal mio partner...".



Per Cameron invecchiare significa crescere: "Mi sento molto meglio di quando avevo 20 anni, perché so che cosa voglio, perché conosco i miei bisogni e inizio a capire i benefici della saggezza. Invecchiare mi rende più cosciente, non solo da un punto di vista fisico, ma anche mentale".



La bellezza è importante ma l'attrice giura di non essere ossessionata dalla sua immagine: "Faccio molto sport e palestra perché fa bene alla salute e amo l'adrenalina in maniera maniacale". Figli sì, matrimonio no: "Amo i bambini, ma preferirei averli con un uomo al mio fianco. In fondo sono una persona romantica, e Hollywood è ammaliatrice e puttana allo stesso tempo. In ogni caso non credo nel matrimonio: per avere una relazione seria non abbiamo bisogno di seguire tradizioni antiquate".



Sul nuovo film "The Counselor" e i colleghi di set Michael Fassbender, Brad Pitt e Javier Bardem si lascia scappare: "Non ci fosse Penelope Cruz sarei sola con 'Mr. Mazza da golf' (come descritto da George Clooney agli ultimi Oscar), con 'Mr. Wonderful' e 'Mr. Biiiuuutiful'. Ah, se i muri potessero parlare!".