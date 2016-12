E' di nuovo tempo di Dirotta su Cuba

Si riparte dall'inconfondibile marchio di fabbrica del gruppo, un sound molto caratteristico per quando aggiornato ai tempi odierni. Un pezzo ritmato, dalla melodia contagiosa e con arrangiamento elettro-funk dal grande impatto. Un fuoco che covava sotto la cenere da quasi tre anni e che adesso ha trovato il modo di trovare energia. "Il tour che abbiamo fatto per festeggiare il ventennale del gruppo è stato fondamentale - spiega la cantante -, sicuramente per ritrovare un felleing con il pubblico ma soprattutto l'intesa tra noi. Senza quella non saremmo andati da nessuna parte. Già allora abbiamo provato a buttare giù qualche idea ma i tempi non erano ancora maturi. Ora lo sono diventati".



Immagino che per gente come voi che si è "presa una pausa", tornare oggi nel mondo della discografia rischi di essere uno shock: è cambiato tutto e non certo in meglio...

Stiamo affrontando questa situazione con coraggio cercando di trovare delle strade alternative. Siamo partiti autoproducendoci ma siamo anche alla ricerca di partner. Accanto a noi c'è il nostro primo manager, Paolo Boffo. Siamo ripartiti da zero, perché le case discografiche puntano sul sicuro con personaggi che escono dai talent. Ma non per questo intendiamoci arrenderci.



Da venerdì il vostro singolo "Ragione o sentimento" sarà nelle radio. Cosa vi aspettate?

Per noi è fondamentale, anche perché la radio per noi è stato da sempre il mezzo principale per arrivare al pubblico. Sappiamo che sul fronte dei grandi network ci sarà da sudare, probabilmente si guarderanno a vicenda aspettando la mossa del primo che possa rompere il ghiaccio. Mentre quelle locali sono un po' più libere e so che hanno risposto con entusiasmo.



Intanto passerete l'estate in tour...

Indipendentemente da tutto questa è la dimensione che più ci rispecchia quindi l'avremmo fatto in ogni caso. Siamo già partiti e faremo molte date tra le quali, il 25 settembre, una al Blue Note di Milano.



Il singolo sarà un caso isolato o state preparando un album?

L'intenzione è quella di realizzare un album che contenga tanto pezzi nuovi - ne abbiamo già quattro o cinque pronti - quanto vecchi nostri successi rifatti alla luce del nuovo sound. Anche perché la vecchia casa dicografica ha ritirato dal catalogo tutte le cose vecchie che si trovano ormai solo in versione digitale e noi avremmo piacere che girasse qualcosa anche su supporto fisico.