Tom Cruise è la star più pagata di Hollywood

foto Olycom Correlati LA STAR IN AZIONE 13:24 - Se la vita privata va a rotoli, Tom Cruise sa come consolarsi. La notizia del divorzio da Katie Holmes arriva infatti contemporaneamente a quella di Forbes secondo cui l'attore sarebbe la star più pagata di Hollywood. Tra maggio del 2011 e quello del 2012 ha guadagnato infatti 75 milioni di dollari, quasi il doppio di Leonardo DiCaprio, al secondo posto con Adam Sandler, con 37 milioni. sa come consolarsi. La notizia del divorzio daarriva infatti contemporaneamente a quella disecondo cui l'attore sarebbe lapiùdi. Tra maggio del 2011 e quello del 2012 ha guadagnato infatti 75 milioni di dollari, quasi il doppio di, al secondo posto con, con 37 milioni.

Ad aiutare Cruise sono stati i 700 milioni incassati dal quarto episodio di "Mission: Impossible" in cui ha interpretato il sempre più spericolato agente segreto Ethan Hunt. Ma la carriera di Tom è davvero inarrestabile. Sulle ceneri del matrimonio con Katie comincia infatti la promozione del suo ultimo film "Jack Reacher" che sarà nelle sale dal 21 dicembre. Lanciato il 3 luglio, nel giorno del 50esimo compleanno.



L'inizio della campagna di marketing del film coincide quindi con la fine del matrimonio tra Cruise e Katie Holmes, sua moglie da più di 5 anni, che ha presentato istanza di divorzio la scorsa settimana. Non può gioire invece DiCaprio, visto che il suo "J. Edgar" non è stato affatto un successo di botteghino e per questo sceso di una posizione rispetto all'anno passato quando era al vertice della classifica. Nella graduatoria seguono l'ex campione di wrestling Dwayne "The Rock" Johnson, con 36 milioni di dollari grazie al film "Fast five".



Ben Stiller si aggiudica la quinta posizione con 33 milioni di dollari, mentre Sacha Baron Cohen lo segue con 30 milioni. Nella top ten anche Johnny Depp, Will Smith, alla decima posizione Taylor Lautner della saga di "Twilight". Mentre la star della serie sui vampiri, Robert Pattinson resta fuori dai primi dieci che hanno guadagnato di più quest'anno, posizionandosi all'11esimo posto.