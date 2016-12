E' iniziata la nuova vita di Spider-Man

13:48 - Dopo tanta attesa, anticipazioni, rumors, Spiderman torna ufficialmente a nuova vita. E' nei cinema di tutto il mondo "The Amazing Spider-Man", il film che riazzera la saga del tessiragnatele dopo i tre episodi girati negli anni scorsi da Sam Raimi. Protagonista Andrew Garfield. Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva un video di quattro minuti con alcune delle scene più spettacolari del film.

Il film di Marc Webb si presenta al pubblico con una eredità decisamente pesante, ma ha tutte le carte in regola per conquistare anche gli scettici.



Il villain scelto per affrontare Spider-Man è questa volta Lizard, l'uomo lucertola, uno dei primi nemici ad apparire nella serie a fumetti iniziata negli anni 60. A cambiare, rispetto alla trilogia di Raimi, è soprattutto la figura di Peter Parker, là nerd un po' emarginato che si trova in una situazione più grande di lui suo malgrado, qui ribelle in cerca di una via di uscita a una vita che non lo soddisfa.



Con Andrew Garfield, che eredita il costume rosso e blu da Tobey Maguire, c'è Emma Stone nei panni di Gwen Stacy, che viene introdotta come compagna del cuore di Peter al posto della Mary Jane di Kirsten Dunst. La bionda contro la rossa, chi vincerà?