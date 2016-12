Nicole: "Le scene di sesso? Una terapia"

10:11

- C'è un segreto dietro i ruoli provocanti checontinua a interpretare al cinema, come visto anche a Venezia nell'ultimo "Paperboy". "Trovo che girare scene di sesso a 45 anni sia liberatorio - dice in una intervista ad "A" -. Anni fa uno psichiatra mi disse che era la terapia più adatta me. Ecco perché non mi rifiuto mai..."