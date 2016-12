Ed Sheeran lancia il suo tormentone

foto Ap/Lapresse Correlati GUARDA IL VIDEO 08:28 - La rivelazione della musica inglese Ed Sheeran presenta a Tgcom24 il nuovo video "Drunk". Vincitore di 2 Brit Award e un Ivor Novello, il suo album "+" ha esordito al quinto posto della classifica vendite Billboard U.S. e Canada. I precedenti singoli "The A Team" e "Lego House" hanno conquistato migliaia di fan. Il cantautore ha anche - La rivelazione della musica inglesepresentail nuovo video "". Vincitore di 2 Brit Award e un Ivor Novello, il suo album "" ha esordito al quinto posto della classifica vendite Billboard U.S. e Canada. I precedenti singoli "" e "" hanno conquistato migliaia di fan. Il cantautore ha anche scritto "Il sole cade" per Carlo Alberto di "Amici ".

Cresciuto a Suffolk, Ed Sheeran ha imparato a suonare la chitarra di un vecchio zio. A 11 anni componeva già canzoni spronato da un incontro casuale con Damien Rice. A 16 si trasferisce a Londra dove comincia a suonare incessantemente in tutti i bar e i pub della capitale conquistando giorno dopo giorno sempre più ammiratori.



Sheeran pubblica da indipendente 5 Ep e vende migliaia di copie personalmente ai concerti, sul suo sito e su iTunes. Lo scorso gennaio il suo EP “No.5 collaborations” (con collaborazioni di artisti hip-hop come Devlin, Wretch 32 e Wiley) si è piazzato direttamente al numero 2 di iTunes, battuto solo da Rihanna. Solo quando Elton John lo chiama al cellulare per complimentarsi, Ed si si rende conto di come le cose stiano cambiando. Tra le varie etichette interessate a lui, Ed firma con la Asylum, parte dell’Atlantic Records.



Da allora la carriera di Ed ha letteralmente spiccato il volo: ha partecipato a tutti i più importanti tv show inglesi, ai più importanti festival e i suoi concerti hanno registrato il sold out in tempi record. I biglietti per lo show al HMV Forum di Londra ad esempio, sono stati venduti in 2 minuti, quelli per lo show al Shepherds Bush Empire di Londra in 1 giorno e i biglietti per i 2 show a Brixton sono andati esauriti in 2 giorni. In totale nel 2011 sono stati venduti 100mila biglietti per i suoi concerti.