Topolino e Paperino pattinano sul ghiaccio

foto Ufficio stampa 12:41 - Più di 50 personaggi Disney tutti insieme nello spettacolo inedito sul ghiaccio "Disney On Ice – Facciamo Festa!". Il tour in Italia toccherà Firenze (Mandela Forum dal 22 al 25 novembre); Roma (Palalottomatica dal 29 novembre al 2 dicembre) e Torino (Palavela dal 6 al 9 dicembre). - Più di 50 personaggi Disney tutti insieme nello spettacolo inedito sul ghiaccio "Disney On Ice – Facciamo Festa!". Il tour in Italia toccherà Firenze (Mandela Forum dal 22 al 25 novembre); Roma (Palalottomatica dal 29 novembre al 2 dicembre) e Torino (Palavela dal 6 al 9 dicembre).

Lo show è inedito. Brani tratti dai classici e moderni Disney, una storia originale con i costumi scintillanti sul ghiaccio e con tanta energia contagiosa di Topolino e dei suoi amici per grandi e piccini: sono questi gli ingredienti dello show che porterà il pubblico a festeggiare alcune dellefestività più famose nel mondo, tutte in una serata e nella propria città ‐ da “Halloween” con i“Cattivi Disney” al “Ballo Reale di San Valentino” con le “Principesse Disney” fino al “FelicissimoNon Compleanno” di Alice e il “Cappellaio Matto”.



Una produzione con oltre 50 personaggi tratti da 16 storie Disney,per accompagnare gli spettatori in un ideale “giro del mondo”, tra destinazioni esotiche come ilBrasile (con la sua sfilata di Carnevale) o come le Hawaii (per un “luau party”) e il Giappone (con ilsuo “Festival della Fioritura”). “Disney On Ice - Facciamo Festa! offre alle famiglie una ragione per festeggiare in qualsiasi momento dell’anno - spiega il produttore Kenneth Feld -. E’ uno spettacolo meraviglioso, indimenticabile, e il pubblico tornerà a casa ricordando di festeggiare ogni giorno le gioie e i successi della vita”.



INFORMAZIONI Biglietti a partire da euro 22 Tutte le informazioni sul tour sono disponibili su www.applauso.it.